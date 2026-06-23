Путин: Киев пытается создать впечатление сильных позиций для переговоров

Украина пытается создать впечатление сильных позиций на случай возобновления мирных переговоров, реалии на поле боя совсем другие. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.

"Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позициях, потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед", - пояснил президент.