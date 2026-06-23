Госсовет Крыма: Киев не может простить полуострову референдум 2014 года

Участившиеся атаки беспилотников ВСУ на Крымский полуостров это месть за желание крымчан воссоединиться с Россией, выраженное в референдуме 2014 года. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки БПЛА на Керченский полуостров 4 человека погибли, 28 получили ранения.

"Дроновые атаки - новое испытание для Крыма, которое мы обязаны выдержать. Основные удары ВСУ приходятся по нашей логистике и энергосистеме. <…> Там нам не могут простить 2014 год. Подлые и лживые людишки никогда не простят тем, кто поступает честно и справедливо. Вот поэтому у нас никогда не было сомнений в том, что Киев ударит по нам всем что только ему поставят, что под руку попадется. Здесь военно-технические резоны у них совпали с психологическими", - написал Константинов в своем телеграм-канале.

Глава крымского парламента призвал крымчан проявить выдержку, терпение и умение действовать сообща.

О референдуме

Республика Крым и город Севастополь вернулись в состав РФ в результате референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей Крымского полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. В связи с этим Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний - как из России, так и из других стран. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.