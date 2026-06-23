Путин назвал киевский режим неонацистским
Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский, ничего подобного не творилось со времен Второй мировой войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
По его словам, удары ВСУ по гражданскому населению в РФ, а особенно - по детям, только стимулируют бойцов СВО решать боевые задачи, поскольку они видят и понимают, с кем приходится иметь дело.
"Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит. Ну, разве можно себе что-нибудь представить подобное, которого мы не видели еще со времен Второй мировой войны? Особенно это касается, конечно, ударов по детям", - сказал Путин.