Путин назвал киевский режим неонацистским

Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский, ничего подобного не творилось со времен Второй мировой войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

По его словам, удары ВСУ по гражданскому населению в РФ, а особенно - по детям, только стимулируют бойцов СВО решать боевые задачи, поскольку они видят и понимают, с кем приходится иметь дело.