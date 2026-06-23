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Путин назвал киевский режим неонацистским

ТАСС

Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский, ничего подобного не творилось со времен Второй мировой войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Путин назвал киевский режим неонацистским
© ТАСС

По его словам, удары ВСУ по гражданскому населению в РФ, а особенно - по детям, только стимулируют бойцов СВО решать боевые задачи, поскольку они видят и понимают, с кем приходится иметь дело.

"Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит. Ну, разве можно себе что-нибудь представить подобное, которого мы не видели еще со времен Второй мировой войны? Особенно это касается, конечно, ударов по детям", - сказал Путин.