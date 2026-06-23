Путин назвал четыре базиса позиции России по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал, на какой базе Москва готова вести переговоры по Украине. Это договоренности Стамбула, модальности Анкориджа, реалии на земле и принципы, оглашенные Путиным в выступлении в МИД в июне 2024 года.

"Россия готова к мирным переговорам с Украиной - на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле, - сказал он на совещании с правительством. - На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в министерстве иностранных дел".