Путин: при переходе на электронные накладные штрафы вводить не будут

Президент России Владимир Путин поддержал предложение не вводить штрафы на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозках. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства РФ, передает сайт Кремля.

В ходе встречи глава Минтранса РФ Андрей Никитин предложил ввести до 1 марта 2027 года переходный период. На это время, по его словам, при предоставлении бумажного документа инспектору можно ограничиться только устным замечанием.

Министр напомнил, что переход на электронный документооборот был введен в добровольном режиме в сентябре 2022 года. В связи с этим у участников рынка было четыре года на тестирование процессов, уточнил Никитин.

Путин поддержал данную инициативу. Как отметил глава государства, переход на новую систему документов позволить обелить экономику России.

В мае Путин дал старт международным грузоперевозкам с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств «КамАЗ» по маршруту между Россией и Казахстаном. Тягачи на базе модели КАМАЗ К5 в присутствии главы государства пересекли российско-казахстанскую границу и преодолели часть пути в беспилотном режиме.