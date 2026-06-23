Путин: Киев теряет одну территорию за другой

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции Путин заявил, что ситуация для ВСУ стремительно ухудшается. Он также добавил, что Украина «теряет одну территорию за другой».

«Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — заявил он.

Ранее Путин заявил, что на Западе открыто говорят о подготовке войны с Россией.