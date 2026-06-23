Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал эскалацией развертывание производства американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине. Об этом сообщает РБК.

По словам Рябкова, начало производства Patriot на Украине означало бы «попытку испытать Россию на прочность». Он добавил, что Москва готова задействовать весь свой арсенал, чтобы обеспечить достижение целей СВО.

«Мы не устаем это повторять. Мы будем это делать дальше. Мы надеемся, что данный сигнал воспринимается со всей серьезностью там, где не прекращаются попытки испытать наше терпение, испытать нас на прочность», — заявил Рябков.

Граничащая с Россией страна НАТО захотела создать систему наподобие Patriot

Ранее Владимир Зеленский заявил, что для производства ракет Patriot на Украине нужно лишь согласие президента США Дональда Трампа.