Гаглоев принял предложение Путина

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев 23 июня заявил о том, что принял предложение Президента РФ Владимира Путина стать его советником.

«Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним. С сегодняшнего дня я перехожу на службу в Администрацию Президента Российской Федерации и слагаю с себя полномочия Президента Республики Южная Осетия», — сообщил Гаглоев на официальном сайте Президента Республики Южная Осетия.

Гаглоев пояснил, что в ходе состоявшейся днем ранее встречи Путин предложил ему перейти на работу в Администрацию Президента РФ в качестве его советника и содействовать улучшению взаимодействия с Республикой Южная Осетия.

Как писала «Парламентская газета», Совет Федерации на пленарном заседании 20 мая одобрил закон о ратификации Договора об углублении союзнического взаимодействия между РФ и Республикой Южная Осетия, подписанного в Москве 9 мая 2026 года, а через пять дней закон был подписан Президентом РФ.