Кремль опубликовал указ Путина о назначении Гаглоева советником президента

Президент РФ Владимир Путин назначил Алана Гаглоева своим советником, соответствующий указ опубликован. Ранее президент Южной Осетии сообщил, что принял предложение президента России стать его советником.

Накануне, 22 июня, Путин встретился с Гаглоевым в Кремле, до этого президенты встречались в Москве 9 мая. Тогда ими был подписан Договор об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией.

Договор, в частности, снимает для граждан двух стран ценз оседлости на территориях друг друга для назначения на государственные и муниципальные должности. Согласно документу, страны будут проводить согласованную международную и оборонную политику, улучшать социально-экономические условия и развивать инфраструктуру, унифицировать законодательство в сферах труда, социальной защиты населения и пенсионного обеспечения, в том числе в вопросе взаимного признания трудового стажа граждан, а также будут реализовывать согласованные программы обучения кадров в различных областях и многое другое.