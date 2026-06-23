Путин: Россию во все времена провоцировали

Россию во все времена провоцировали, а когда она начинала защищать свои интересы, ее обвиняли в агрессии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время неформального общения с выпускниками военных вузов.

"Я вот не случайно сказал, если вы обратили внимание, маленькую ремарочку сделал. Всегда ведь практически нас провоцировали, а когда мы начинали защищать свои интересы говорили: "А! Вот Россия агрессивная". И тут же продолжали все, что задумали изначально", - сказал президент.