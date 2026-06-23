Путин высказался о письме Зеленского

Публичное письмо президента Украины Владимира Зеленского не создает предпосылок к переговорам по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Вот он [Зеленский] направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят: "Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи". Ну и что? А через три дня удар [Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному заведению] по Старобельску, как это понимать? Как это понимать?» — высказался российский лидер.

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Путин подчеркнул, что обращение Зеленского не только не способствует переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но и создает конфликтный потенциал. По мнению президента России, действия ВСУ, аналогичные удару по Старобельску, свидетельствуют о неготовности Киева к личным встречам и переговорам.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Президент России в ходе пленарного заседания ПМЭФ отреагировал на письмо, отметив, что послание украинского лидера содержит очевидные «элементы хамства».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал приглашение Путина Зеленским на переговоры в Женеве. По мнению дипломата, политик занят «мегафонной дипломатией».