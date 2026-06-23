Путин заявил, что страны, помогающие запускать БПЛА по России, не осознают последствий

Владимир Путин заявил, что страны, оказывающие помощь в запуске БПЛА по российской территории, не осознают возможных последствий. Об этом президент заявил во время встречи с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Глава государства подчеркнул, что такие действия не останутся без реакции. При этом, по его словам, западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по России со своей территории, поскольку понимают неизбежность ответного удара.

"Те политические силы, которые выступают за агрессию против России, те силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически", – подчеркнул президент.

Он добавил, что Россию во все времена провоцировали, но как только она начинала защищать свои интересы, ее сразу обвиняли в агрессии.