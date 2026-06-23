Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты фактически отказываются от роли беспристрастного посредника в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Вашингтон демонстрирует это, продолжая курс на усиление санкционного давления на Москву. Такое заявление прозвучало в ходе 12-го посольского «круглого стола» по ситуации вокруг Украины, состоявшегося в Дипломатической академии МИД РФ.

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, оценивая действия Вашингтона, можно сделать вывод об отказе от объективного посредничества. Вместо этого американская администрация, по его мнению, сосредоточилась на наращивании санкционного прессинга. Лавров отметил, что новый пакет ограничений, принятый при Дональде Трампе, дополняет санкции, ранее введённые его предшественником Джо Байденом.

Министр также обратил внимание на то, что в Белом доме, судя по всему, забыли о собственном заявлении, сделанном сразу после встречи в Анкоридже. Тогда американский лидер говорил о необходимости долгосрочного мира на Украине, а не о временном перемирии. Лавров напомнил, что та встреча на Аляске, по задумке, должна была заложить фундамент для движения в этом направлении.

Такая позиция Вашингтона, по мнению Москвы, подрывает перспективы полноценного диалога. Смена акцентов с посреднических усилий на санкционную политику свидетельствует о том, что США всё больше вовлекаются в конфликт на стороне Киева. Российская сторона неоднократно заявляла, что западные поставки оружия и ужесточение ограничений лишь затягивают кризис.