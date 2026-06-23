Путин: Россия выступает за равную безопасность для всех

Москва последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех стран мира, для этого нужна многополярная система. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

"Подчеркну, Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Убеждены, что добиться этого можно лишь сформировав многополярную систему международных отношений, надежно обеспечив военную безопасность каждого государства", - пояснил российский лидер.