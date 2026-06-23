Путин: бойцы РФ мужественно и эффективно решают задачи в ходе СВО

Российские солдаты и офицеры мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

"В этот торжественный день мы с вами находимся в Георгиевском зале Московского Кремля. Именно здесь, в этом историческом месте, всегда чествовали лучших воинов Отечества, которые, не жалея себя, сражались за Родину, за ее свободу и суверенитет ради мирной и безопасной жизни нашего народа. И сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции", - сказал он.