Путин назвал главную составляющую успеха СВО

Главной составляющей успеха специальной военной операции (СВО) являются воинские коллективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

Глава государства сделал заявление во время встречи с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета, а также ФСИН.

Путин сделал заявление о российской ядерной триаде

Путин подчеркнул, что никакие достижения в производстве современных вооружений не смогут заменить мужества и профессионализма российских бойцов.