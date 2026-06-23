Путин заявил, что западные страны открыто говорят о подготовке к войне с Россией

Страны Запада открыто говорят, что готовятся к войне с Россией. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, его слова передает РИА Новости. "Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима... то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. По его словам, для своей милитаризации они используют заявления о российской военной угрозе. На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о возможности катастрофических последствий в случае прямого столкновения НАТО и России. Он считает, что такой сценарий может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Лавров также добавил, Россия всерьез обеспокоена намерениями Франции предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам Евросоюза.