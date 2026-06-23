Раскрыты возможные темы встречи Путина и Лукашенко

Белорусский премьер Александр Турчин заявил, что лидеры России и Белоруссии на ближайшей встрече обсудят «все взаимоотношения» двух стран. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 23 июня анонсировал свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко отметил, что на таких встречах обычно обсуждается «то, что не решено правительствами».

Турчин отметил, что перед встречей лидеров правительства обеих стран постарались разрешить многие вопросы. Белорусский премьер отметил, что недавно встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Санкт-Петербурге.

«Была возможность обсудить весь спектр наших белорусско-российских отношений, те вопросы, которые у нас возникают. <…> В принципе целый ряд вопросов решили, можно так сказать, положительно на взаимовыгодных условиях», - подчеркнул Турчин.

Премьер добавил, что доложил Лукашенко об итогах этих переговоров. Турчин подчеркнул, что на встрече Путина и Лукашенко будут обсуждаться «все взаимоотношения».