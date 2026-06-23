Путин: на Западе открыто говорят о подготовке войны с Россией

Страны Запада не скрывая говорят о подготовке к войне с Россией и наращивают военные бюджеты. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

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"Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты", - подчеркнул российский лидер.

Путин высказал претензию Западу