Путин назвал допустимую точку возобновления переговоров с Украиной

Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией — значит, все их устраивало», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что переговоры должны включать в себя договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, и «реалии на земле».

Путин высказался о письме Зеленского

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время. По его словам, сделать это можно на той точке, в которой они остановились.