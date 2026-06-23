Украинские военные целенаправленно наносят удары по гражданским объектам, стремясь запугать мирных жителей и вызвать общественную нестабильность, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что удары украинских войск по мирным целям совершаются умышленно.

«И Старобельск, и то, что произошло с автобусом, перевозившим белорусских детей-спортсменов, и атаки на госпиталь, на колледжи, где готовили учителей для младших классов. Это все делается сознательно. Как я уже сказал, хотят посеять панику... Не получится, никогда не получалось, а сейчас не получится», – заявил министр.

Такое мнение дипломат выразил во время выступления на 12-м посольском круглом столе, который прошел в стенах Дипломатической академии российского внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости»

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров назвал обстрел автобуса с белорусскими детьми спланированной акцией.

Посол по особым поручениям Родион Мирошник раскритиковал попытки Киева снять с себя ответственность за данный инцидент.

Месяцем ранее западные страны проигнорировали трагические последствия жестокого нападения на колледж в Старобельске.