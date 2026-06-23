Риск военного столкновения России и стран-членов НАТО возрастает. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

«Возрастает риск военного столкновения», — сказал дипломат.

До этого политолог Алекс Крайнер высказал мнение, что власти Великобритании стремятся развязать большую войну через провокации против России, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

В России указали на смену риторики Германии в отношении конфликта

14 июня профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявлял, что атаки беспилотными летательными аппаратами по территории России могут спровоцировать удар по Европе. По его мнению, при таком сценарии Запад ввяжется в неконтролируемую эскалацию, которая даже может привести к применению ядерного оружия.

Ранее в Совфеде заявили о новой фазе войны стран НАТО против России.