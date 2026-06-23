Матвиенко: законодатели стремятся сделать жизнь россиян лучше

Законодатели стремятся к тому, чтобы упрочить правовой фундамент развития России, они хорошо знают "жизнь на земле" и стараются сделать ее лучше для граждан. Об этом на заседании Палаты молодых законодателей заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Как известно, основное направление парламентской работы связано с законотворчеством. И, безусловно, законодатель <...> - я бы сказала, не чиновник и не рядовой чиновник - это человек, который хорошо знает "жизнь на земле", стремится обязательно ее улучшить и имеет свои инициативы, [стремится] облечь [их] в точные правовые конструкции, которые и составляют правовой фундамент развития страны, наших регионов и граждан", - сказала она.

В работе парламентариев, по словам Матвиенко, важен "незашоренный взгляд" на возникающие проблемы.

"Нужен постоянный поиск новых подходов, которые позволят в полной мере раскрыть потенциал Субъектов Федерации", - сказала она.

Председатель СФ также отметила, что за прошлый год Палатой молодых законодателей было предложено "более 40 законодательных инициатив".