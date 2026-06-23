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Лавров заявил о создании в ЕС концлагерей для российских военных

Lenta.ru

Нидерланды рассматривают сценарий военного конфликта с Москвой и занимаются разработкой создания концентрационных лагерей для российских военнопленных. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров заявил о создании в ЕС концлагерей для российских военных
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«Известный факт, что Нидерланды отрабатывают сценарий создания лагерей для российских военнопленных на своей территории на случай войны с нами. По сути, те же самые концлагеря, которые Германия создавала в Европе во время Второй мировой войны», — сообщил дипломат.

15 июня стало известно, что Нидерланды планируют в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта.

Уточняется, что это, в частности, предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения».