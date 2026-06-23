Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал на милитаризацию экономики Соединённых Штатов.

«Конечно, запасы все, склады изрядно истощены, поэтому нужно их восполнение. Происходит милитаризация экономики», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что американские автомобильные концерны переоборудуют мощности для производства вооружений.

29 апреля стало известно, что армия США планирует приобрести 857 перехватчиков THAAD в 2027 финансовом году на фоне истощения запасов оружия.