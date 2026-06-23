Все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты, невзирая на все ухищрения европейских элит и их киевских клиентов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность в успешном выполнении поставленных задач СВО, передает РИА «Новости».

«Невзирая на все ухищрения европейских элит и их киевских клиентов, все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты», – сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что на практике требуется гарантировать внеблоковый статус соседней страны. По его словам, именно такое положение изначально зафиксировано в декларации о независимости, на основании которой Москва признала суверенитет республики.

В мае глава МИД России Сергей Лавров указал на полную недоговороспособность киевского режима.

В январе Лавров назвал главной задачей устранение первопричин украинского кризиса.