Лавров высказался о требовании капитуляции от России
Все заявления из стран Европейского союза (ЕС) сводятся к одному требованию — капитуляция от Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По словам Лаврова, именно в этом была суть заявления президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца после «сходки» с Владимиром Зеленским, которая прошла в Лондоне 7 июня.
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8 июня лидеры стран «евротройки» назвали условия для достижения мира на Украине. По их мнению, Киев должен иметь надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, основанные на обязательствах, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. Как добавили лидеры Е3, замороженные российские активы останутся обездвиженными до тех пор, пока конфликт не завершится.