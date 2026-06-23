Лавров жестко выругался на круглом столе

Глава МИД РФ Сергей Лавров выругался на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии. Об этом сообщает «Абзац».

Во время общения с журналистами Лавров спутал сотрудника СМИ из Йемена с кем-то другим и выругался.

«К х**ам собачьим», — сказал он.

После этого один из присутствовавших уточнил Лаврову, что вопрос задает йеменский журналист.

Ранее в ходе круглого стола Лавров заявил, что Владимир Зеленский был назначен на роль фюрера и проводника антироссийской политики, а образ оказался «заразным». Он подчеркнул, что Запад в течение долгих лет тратил силы и средства на поддержку украинского национализма с целью вырастить русофобские и нацистские организации.