Лавров подтвердил контакты РФ с аппаратом главы Евросовета

Офис главы Евросовета Антониу Кошты дважды контактировал с представителями России.

Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, ну были контакты. Вот тут президент (Франции Эмануэль — «Газета.Ru») Макрон где-то публично отчитал Антониу Кошту за то, что его сотрудник дважды контактировал с представителями в Москве», — сказал он.

Глава МИД РФ также заявил, что Москва будет готова выслушать политиков Евросоюза (ЕС), если у них появятся действительно конструктивные предложения.

17 июня агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Отмечалось, что действия Кошты вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.

После этого Евросоюз раскололся на два лагеря. The Washington Post писала, что ЕС пытается установить диалог с Москвой не потому, что у европейских политиков есть в этом необходимость, а из-за нежелания остаться за бортом переговорного процесса по Украине.

Позже Кошта заявил, что Евросоюз сейчас не является посредником в урегулировании украинского конфликта и не ставит перед собой подобной задачи.