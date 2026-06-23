Помощник Путина рассказал о попытках ЕС связаться с Москвой

Европейский союз (ЕС) пытался выйти на контакт с Россией. Об этом сообщил помощник российского лидера Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Какие-то были, конечно», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, предпринимал ли Брюссель попытки связаться с Москвой.

17 июня стало известно, что офис главы Евросовета Антониу Кошты установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи».

Журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз остался крайне недоволен контактами офиса Кошты с Россией, который не оповестил лидеров объединения о своем шаге.