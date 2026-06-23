Помощник Путина рассказал о попытках ЕС связаться с Москвой
Европейский союз (ЕС) пытался выйти на контакт с Россией. Об этом сообщил помощник российского лидера Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
17 июня стало известно, что офис главы Евросовета Антониу Кошты установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи».
Журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз остался крайне недоволен контактами офиса Кошты с Россией, который не оповестил лидеров объединения о своем шаге.