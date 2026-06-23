В Кремле сделали заявление о ситуации вокруг Армении

Россия в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, участником которых является Москва. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на форуме «Примаковские чтения».

«Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна», — сообщил помощник главы государства.

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Он отметил, что при этом насаждаются представления о возможности пересмотреть историю и географию народов, веками живших рядом и помогавших друг другу. Такие идеи Ушаков назвал иллюзорными.