$73.7784.59

В Кремле сделали заявление о ситуации вокруг Армении

Lenta.ru

Россия в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, участником которых является Москва. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на форуме «Примаковские чтения».

В Кремле сделали заявление о ситуации вокруг Армении
© РИА Новости
«Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна», — сообщил помощник главы государства.

Захарова: Армению из-за долгов по взносам могут лишить права голоса в ОДКБ

Он отметил, что при этом насаждаются представления о возможности пересмотреть историю и географию народов, веками живших рядом и помогавших друг другу. Такие идеи Ушаков назвал иллюзорными.