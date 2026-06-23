Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в рамках 12-го посольского «круглого стола» в Дипломатической академии МИД РФ назвал хамскими требования президента Украины Владимира Зеленского навести порядок в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка», — отметил Лавров.

Лавров сделал жесткое предупреждение Зеленскому и Западу

Он также выразил поддержку послу Белоруссии Юрий Селиверстову в связи с атакой на Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с белорусскими детьми.

Министр также уточнил, что Россия готова предпринять все необходимые меры по договору для защиты Союзного государства.

Накануне депутат Госдумы Александр Толмачев говорил, что Россия может дать жесткий ответ на потенциальное нападение Украины на Белоруссию.

Он напомнил, что Россия и Белоруссия являются Союзным государством, и в 2021 году была утверждена общая обновленная доктрина для обеих стран. В ней зафиксированы принципы обороны и взгляды на обеспечение безопасности, указал депутат.

Толмачев призвал президента Владимира Зеленского «все очень тщательно взвесить», так как реакция Москвы и Минска на внешние вызовы регулируется «совместными задачами по обороне».

Ранее Зеленского предупредили, чем обернутся попытки втянуть Белоруссию в конфликт.