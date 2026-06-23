В Госдуме предложили готовить детей к возможному конфликту с НАТО с пятого класса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предложил готовить детей к возможному конфликту с НАТО в 2030 году с пятого класса. Мнением политик поделился в беседе с изданием «Абзац».

По словам парламентария, в 2030 году возможно противостояние России с НАТО и Евросоюзом.

«Нам необходимо начинать с подрастающего поколения. Мы должны ввести в школах полноценную программу начальной военной подготовки. Мы должны готовить нашу молодежь к защите Отечества», — обозначил Водолацкий.

В частности, он предложил преподавать школьникам дисциплины, «которые позволят и девочкам, и мальчикам быть готовыми к любым вызовам извне». В качестве примера он привел программы кадетских корпусов.

Кроме того, политик высказался о необходимости наращивания военно-промышленного комплекса, в том числе ракетного.

«Мы уже сейчас готовы защищать свой суверенитет, национальную безопасность, внешний контур, исходя из того вооружения, которое у нас сегодня есть, а на Западе оно появится только через несколько десятилетий. Поэтому пусть готовятся, но исход будет неминуем», — заключил Водолацкий.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что НАТО готовится к вооруженному столкновению с Россией к 2030 году. Он говорил, что на это указывает увеличение военных расходов альянса, а также планы подготовки к развертыванию ракет средней дальности.