Косачев призвал подумать об уместности флагов ЕС на посольствах в Москве

Необходимо подумать об уместности размещения в Москве флагов стран Евросоюза - объединения, которое является противником России. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"У нас, кстати, до сих пор существует с Евросоюзом Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, и у меня все больше вопросов, а стоит ли его сохранять, но эта тема дискуссионная. Но еще больше вопросов, кстати, у меня вызывает то, что сейчас в столице нашей Родины по-прежнему открыто - во всяком случае на зданиях посольств соответствующих стран, - открыто демонстрируются флаги Евросоюза, а не только национальные флаги этих стран. При том, что Евросоюз открыто провозглашает себя противником нашей страны и стороной в нашем конфликте с Украиной. Вот на эту тему я тоже бы предложил подумать, насколько это уместно в условиях радикального изменения характера отношений наших - с одной стороны, Евросоюза к нам - с другой, в нынешних условиях", - сказал он на открытии Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".