Страны Европы в ходе саммита "Группы семи" попытались перебить договоренности в "Анкоридже", чтобы продолжить войну до последнего украинца. Это отметил помощник президента России Юрий Ушаков, выступая на "Примаковских чтениях".

"На какое-то время европейцам пришлось - причем весьма охотно - взять на себя инициативу в "походе" за стратегическим поражением России, - напомнил он о позиции Европы после победы Дональда Трампа на выборах в США. - На упомянутой встрече "семерки" они - европейцы - делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы "Анкоридж" был забыт и перебит привкусом "Эвиана" - правда, не минеральной воды".