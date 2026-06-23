США выступили за скорейшее прекращение огня и достижение мира в конфликте на Украине. Об этом заявил заместитель постпреда Соединённых Штатов при ООН Дэн Негреа.

«Настало время для немедленного прекращения огня. Сейчас время для того, чтобы Россия и Украина вернулись за стол переговоров и заключили мирное соглашение», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что всё просиходящее сейчас на Украине, — это война, развязанная Западом руками Киева.

Также он заметил, что европейские лидеры пытаются склонить американского президента Дональда Трампа к своей позиции по конфликту на Украине.