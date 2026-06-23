Государствам БРИКС необходимо усилить координацию по вопросам биологической безопасности из-за появления американских военно-биологических лабораторий по всему миру, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу на встрече в Нью-Дели призвал участников БРИКС обратить пристальное внимание на возникающие угрозы, передает ТАСС. Он указал на активное расширение военной инфраструктуры Вашингтона в этой сфере.

«Особого внимания стран БРИКС по-прежнему требует биологическая безопасность. По всему миру разрастается сеть американских военно-биологических лабораторий. Они расположены в десятках стран мира», – сказал Шойгу.

По словам секретаря Совбеза, сейчас насчитывается около 120 подобных объектов, причем 40 из них находятся на Украине. Там специалисты изучают опасные патогены и проводят рискованные эксперименты с вирусами, подчеркнул он.

Кроме того, Шойгу призвал развивать комплексную систему раннего предупреждения инфекций и центр БРИКС по разработке вакцин. Крайнюю важность коллективных усилий в здравоохранении подтверждает вспышка лихорадки Эбола в Центральной Африке.

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