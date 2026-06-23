Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Петербургского международного юридического форума. Текст опубликован на сайте Кремля.

На форуме собрались парламентарии, политики, бизнесмены и правоведы как из России, так и из-за рубежа. Участие подтвердили более 5 тысяч представителей из свыше 80 стран.

В этом году встреча проходит под девизом "Время быть в праве". Путин назвал ключевой задачей укрепление верховенства права в организации жизни общества, регулировании отношений во всех областях. В том числе, и в международных делах.

"Только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, наладить равноправное взаимовыгодное сотрудничество", - убежден президент.

Форум пройдет с 24 по 26 июня. Организаторы - министерство юстиции РФ и Фонд Росконгресс.