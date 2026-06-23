Армению могут лишить права голоса в ОДКБ

Армению могут лишить права голоса в рабочих органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за неуплаты взносов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

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Она рассказала, что в соответствии со статьей 25 устава ОДКБ в случае невыполнения государством своих обязательств в его отношении могут быть применены меры.

При задолженности перед бюджетом в течение двух лет грозит приостановление права выдвижения граждан этого государства на квотные должности, а также лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности, подчеркнула Захарова.

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18 июня генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что Армения фактически не участвует в деятельности организации. По его словам, Ереван не оплачивает взносы уже третий год.

До этого главы внешнеполитических ведомств стран-членов организации обсудили возможность применения положений устава в связи с задолженностью Армении.

Ранее Пашинян отреагировал на возможное исключение Армении из ОДКБ.