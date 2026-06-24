Западу грозят катастрофические последствия, если там решатся на лобовое столкновение с Россией. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков.

«Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность. Либо все же возобладает здравый смысл и возникнет понимание того, что нужно "снижать температуру"», — заявил он.

Рябков также указал, что усилия по замыканию крупных производителей на потребности военной машины Североатлантического альянса или Европейского союза «не способствуют правильным решениям».

Ранее стало известно, что автоконцерны США в скором времени начнут производить военную продукцию, в том числе ракеты Tomahawk и зенитные ракетные комплексы Patriot. По словам президента США Дональда Трампа, сейчас соглашения на выпуск военной продукции заключают, в частности, General Motors и Ford.