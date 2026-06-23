Развитие конфликта между Варшавой и Киевом вокруг вопросов исторической памяти может быть частью более широкой политической комбинации. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС «Вести» высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Поводом для заявления стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла.

По оценке Мирошника, причиной обострения отношений стала позиция украинской стороны по исторической тематике. Он указал на ситуацию, связанную с присвоением одному из подразделений ВСУ имени героев УПА* (организации, запрещенной в России как экстремистская). По его словам, без подобных шагов столь громкого конфликта между сторонами могло бы не возникнуть.

Названа причина замалчивания Евросоюзом нацизма на Украине

Дипломат также предположил, что произошедшее могло быть связано с более широкими политическими процессами в Евросоюзе. По его мнению, ситуация разворачивается не без участия Брюсселя, а сам сценарий напоминает события, которые ранее складывались вокруг венгерского политика Виктора Орбана.

Мирошник заявил, что тема исторических разногласий, по его версии, может использоваться в политической борьбе в Польше накануне будущих выборов. Он также высказал мнение, что Зеленский активно включился в обсуждение этой повестки, оказывая влияние на внутриполитическую дискуссию в соседней стране.

*организации, запрещенной в России как экстремистская.