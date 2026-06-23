Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, у «врагов России ничего не выйдет».

«Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами», — подчеркнул он.

Названа причина замалчивания Евросоюзом нацизма на Украине

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа возрождает теорию и практику нацизма на Украине, а также накачивает ее оружием, и в этом процессе участвуют Великобритания, Германия, Франция и страны Прибалтики.