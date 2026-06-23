«Посягательство на суверенитет». В Кремле ответили на ультиматум Зеленского в адрес Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят "высказанные президентом Украины Владимиром Зеленским угрозы в адрес белорусского лидера". Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 22 июня.

"Угрозы абсолютно агрессивные, вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны", — заявил представитель Кремля.

Он также выразил уверенность, что власти Белоруссии способны защитить республику.

Неделя на демонтаж

Поводом для реакции Москвы стали заявления Зеленского, сделанные 19 июня на пресс-конференции в Киеве. Президент Украины утверждал, что в приграничных районах Белоруссии размещено ретрансляционное оборудование, которое российские военные используют при атаках беспилотников на украинскую территорию.

Зеленский потребовал от Лукашенко отключить и демонтировать это оборудование. По его словам, недели должно быть достаточно для выполнения требования.

«Если он этого не сделает, сделаем мы», — заявил президент Украины, не уточнив, какие именно действия может предпринять Киев.

На следующий день Зеленский вновь затронул эту тему в вечернем обращении. Он заявил, что украинской стороне известно как минимум о четырех ретрансляторах в Белоруссии. По его версии, они находятся в Гомельской и Брестской областях и якобы помогают российским военным обеспечивать работу беспилотников.

Минск отверг ультиматум

На заявления Зеленского ответил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт - или, как говорят, хотят нас втянуть — нет от слова совсем. Конечно же, мы наблюдаем за происходящим», — заявил глава Минобороны республики в эфире телеканала «Беларусь-1».

Он добавил, что Белоруссия держит у границы с Украиной только минимально необходимые силы. Их задачей министр назвал прикрытие государственной границы и обеспечение безопасности жителей республики.

Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии Олег Гайдукевич в Telegram-канале выразил уверенность, что своими угрозами Зеленский пытается втянуть в украинский конфликт не только Белоруссию но и всю Европу.

«Мы прекрасно знаем цели всех этих провокаций, всех этих лживых заявлений, актов экстремизма в отношении Беларуси. Это попытка втянуть нашу страну в военный конфликт и втянуть всю Европу. Об этом известно и в Беларуси, и в России. Мы это знаем, и по этому сценарию, который пишет нам кто-то, мы не пойдем», — заверил политик.

Он назвал утверждения Зеленского о технике, якобы находящейся у белорусской границы и используемой для наведения российских беспилотников, ложью, и указал на бессмысленность разговора с Минском языком ультиматумов.

В Москве допустили эскалацию

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» также заявил, что Зеленский пытается развязать конфликт в центре Европы:

«То, что он пытается втянуть в эту историю Белоруссию, подтверждает, что все его разговоры о мире — не более чем фикция. Не собирается он мириться».

При этом депутат усомнился в том, что ВСУ решатся атаковать Белоруссию, поскольку в противном случае «по Украине будет прилетать гораздо больше, чем всегда, и еще с двух сторон». Он подчеркнул, что Белоруссия «обладает всеми видами оружия и может ответить так, что, скажу нежно, мало не покажется».

Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев отметил, что в случае вовлечения Белоруссии в конфликт «Европа получит в качестве врагов всех союзников России», в том числе и КНДР.

«КНДР обладает ядерным потенциалом и ракетами, которые долетают до европейских столиц. Уверен, что в случае такого расширения конфликта, найдутся и другие страны, готовые выступить на нашей стороне», — отметил депутат.

Журавлев также обратил внимание, что Киев объясняет возможные действия помощью, которую Белоруссия якобы оказывает России. При этом Журавлев указал на военную поддержку Украины со стороны западных государств и назвал такую аргументацию избирательной.