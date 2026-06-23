Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева высказалась о роли Евросоюза в конфликте на Украине. Слова ее выступления опубликованы на сайте постпредства.

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На заседании СБ ООН дипломат оценила роль Евросоюза в конфликте на Украине и подчеркнула, что объединение уже не скрывает, что является стороной кризиса.

«Беспилотники закупаются не для развития экономики, не для восстановления инфраструктуры и не для решения гуманитарных задач, а для убийства мирных граждан России и продолжения боевых действий», — отметила она.

США призвали к прекращению огня между Россией и Украиной

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз обсуждает не возможные переговоры с Россией, а способы оказания на нее давления и продолжения поддержки Украины. Он заверил, что ЕС «не хочет быть посредником», поскольку стоит на стороне Киева и оказывает ей помощь.