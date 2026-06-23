Россия в ООН отвергла обвинения в ударах по Киево-Печерской лавре

Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и не имеет отношения к повреждениям Киево-Печерской лавры. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН по Украине выступила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при организации Анна Евстигнеева.

По словам дипломата, Москва категорически отвергает обвинения в причастности к ударам по территории монастырского комплекса. Она подчеркнула, что российская сторона считает Киево-Печерскую лавру святыней для православных христиан.

Евстигнеева заявила, что Россия придерживается обязательств, предусмотренных Гаагской конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей в условиях вооруженных конфликтов.

В России высказались об участии в восстановлении Киево-Печерской лавры

Выступая в Совете Безопасности ООН, представитель России отметила, что удары по гражданской инфраструктуре не наносятся, а прозвучавшие в адрес Москвы обвинения назвала необоснованными.

Заявление было сделано в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации на Украине.