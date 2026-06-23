Россия в ООН отвергла обвинения в ударах по Киево-Печерской лавре
Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и не имеет отношения к повреждениям Киево-Печерской лавры. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН по Украине выступила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при организации Анна Евстигнеева.
По словам дипломата, Москва категорически отвергает обвинения в причастности к ударам по территории монастырского комплекса. Она подчеркнула, что российская сторона считает Киево-Печерскую лавру святыней для православных христиан.
Евстигнеева заявила, что Россия придерживается обязательств, предусмотренных Гаагской конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей в условиях вооруженных конфликтов.
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Выступая в Совете Безопасности ООН, представитель России отметила, что удары по гражданской инфраструктуре не наносятся, а прозвучавшие в адрес Москвы обвинения назвала необоснованными.
Заявление было сделано в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации на Украине.