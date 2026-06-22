Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Индию на встречу представителей стран БРИКС.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата Совбеза, он примет участие во встрече высоких представителей стран объединения, курирующих вопросы безопасности. Кроме того, у Шойгу в ходе поездки запланировано несколько двусторонних встреч с представителями разных государств.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил о росте доли БРИКС в мировой экономике.