Пушков заявил о попытке евротройки ввести НАТО на Украину

Великобритания, Франция и Германия осознают, что Украина вряд ли станет членом НАТО, поэтому добиваются размещения на ее территории военного контингента стран альянса. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков.
Сенатор заявил, что в совместном заявлении стран Е-3 говорится о подготовке «Многонациональных сил для Украины». По его словам, в Берлине, Лондоне и Париже понимают, что вступление Украины в НАТО маловероятно.
В связи с этим, считает сенатор, западные страны пытаются реализовать иной подход — не добиваться присоединения Украины к альянсу, а обеспечить присутствие сил НАТО на украинской территории, назвав такой вариант своеобразной «инверсией».
Ранее Пушков заявил, что страны Запада переходят к новой фазе войны против России.