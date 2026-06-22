Пушков заявил о попытке евротройки ввести НАТО на Украину

Великобритания, Франция и Германия осознают, что Украина вряд ли станет членом НАТО, поэтому добиваются размещения на ее территории военного контингента стран альянса. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков.

Сенатор заявил, что в совместном заявлении стран Е-3 говорится о подготовке «Многонациональных сил для Украины». По его словам, в Берлине, Лондоне и Париже понимают, что вступление Украины в НАТО маловероятно.

«Это связано и с позицией Соединенных Штатов, и с тем, что против этого выступает часть европейской элиты, которая против того, чтобы пятая статья устава НАТО могла быть задействована в пользу Украины», — подчеркнул Пушков, отметив, что это может привести к прямому конфликту между НАТО и Россией.

В связи с этим, считает сенатор, западные страны пытаются реализовать иной подход — не добиваться присоединения Украины к альянсу, а обеспечить присутствие сил НАТО на украинской территории, назвав такой вариант своеобразной «инверсией».

Ранее Пушков заявил, что страны Запада переходят к новой фазе войны против России.