В России назвали преступлением против человечности атаку ВСУ на Воронеж

Ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж, жертвами которой стали пять человек, — это преступление против человечности, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Ничего удивительного в том, что бандитские, нацистские методы в манерах киевской власти укрепляются. Они чувствуют за собой поддержку Европы, НАТО и наглеют. Отсюда они расширяют диапазон обстрелов нашей российской территории. Воронеж — это далеко не приграничная зона», — отметил Карасин.

По словам сенатора, украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в эскалации ненависти к России.

«Она захлестывает его. И самое главное, она поощряется западными руководителями. Нам придется делать непростые и жесткие выводы. Мы их сделаем. За это надо нести ответственность киевскому режиму. Ответ неизбежен. Но мы должны обратить внимание на то, что эскалация выходит из-под контроля. Зеленский пошел во все тяжкие. Хотелось бы, чтобы окружающий мир тоже сделал соответствующие выводы относительно опасности подобного рода активности киевской хунты», — заявил он.

Карасин добавил, что опасность действий Украины начинают потихоньку осознавать на Западе. Он рассказал, что на шаги Киева уже даже обратили внимание склонные к поддержке антироссийских тенденций поляки.

«Словом, Европа взрослеет, смотря на эту кампанию ненависти к России, которую сейчас раздувает Зеленский», — сказал сенатор.

Они не понимают, что они творят преступления против человечности. Это именно так называется в международном праве Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Пять человек стали жертвами ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж. Актуальными данными о последствиях удара Украины по городу поделился глава региона Александр Гусев.

В ходе ракетного удара по Воронежу был поврежден завод полупроводниковых приборов «Сборка». На предприятии вспыхнул крупный пожар. Очевидцы сообщали о густом черном дыме, поднимавшемся над производственными объектами.