Названо главное условие для нормализации отношений с Арменией

Захарова рассказала об условиях для нормализации отношений с Арменией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что нужно для нормализации отношений России и Армении. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Захаровой, для нормализации отношений между Москвой и Ереваном нужно использовать конструктивный и честный подход.
«Для выстраивания здоровых межгосударственных отношений нужен конструктивный, а самое главное – честный подход», — заявила она.
Ранее Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении показали, что в стране нет однозначной поддержки курса на сближение с Западом.