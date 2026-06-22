Названо главное условие для нормализации отношений с Арменией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что нужно для нормализации отношений России и Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, для нормализации отношений между Москвой и Ереваном нужно использовать конструктивный и честный подход.

«Для выстраивания здоровых межгосударственных отношений нужен конструктивный, а самое главное – честный подход», — заявила она.

Ранее Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении показали, что в стране нет однозначной поддержки курса на сближение с Западом.