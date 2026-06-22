Джабаров заявил, что Британия перестает быть мировой державой
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Великобритания перестает быть мировой державой. Об этом сообщает «Парламентская газета».
По словам Джабарова, Великобритания теряет статус великого государства и превращается «в среднюю европейскую страну». Он добавил, что на сегодняшний день в этой стране наблюдается низкий экономический и военный потенциал, а единственной сильной стороной остается работа спецслужб.
«Одно для меня очевидно — страна неуклонно теряет статус мировой державы, превращается в среднюю европейскую страну с достаточно низким экономическим и военным потенциалом. <...> Даже шутка появилась, что страна превратилась из Великобритании в "мелкобританию". Она потеряла политический вес, свой авторитет», — заявил Джабаров.
Ранее Джабаров заявил о поражении Украины на полях сражений.