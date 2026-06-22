Сенатор сделал неожиданное заявление о Великобритании

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Великобритания перестает быть мировой державой. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Джабарова, Великобритания теряет статус великого государства и превращается «в среднюю европейскую страну». Он добавил, что на сегодняшний день в этой стране наблюдается низкий экономический и военный потенциал, а единственной сильной стороной остается работа спецслужб.

«Одно для меня очевидно — страна неуклонно теряет статус мировой державы, превращается в среднюю европейскую страну с достаточно низким экономическим и военным потенциалом. <...> Даже шутка появилась, что страна превратилась из Великобритании в "мелкобританию". Она потеряла политический вес, свой авторитет», — заявил Джабаров.

Ранее Джабаров заявил о поражении Украины на полях сражений.